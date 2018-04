Bozen feiert Titel: "Fast in die Hos'n gebrunzt!"

Der HCB Südtirol ist neuer EBEL-Champion! Nachdem die Italiener im Winter noch Letzter in der Liga war, kämpften sich die Bozener noch knapp in die Play-offs, am Ende gab es sogar den Titel. Mit einem 3:2 in Salzburg sicherten sich die Füchse die Trophy.

"Es war ein nahezu perfektes Spiel. Ein Wahnsinn, was wir noch aus dieser Saison gemacht haben mit dem schlechten Start. Im Dezember waren wir noch Letzter, das müssen wir erst einmal realisieren. Wir haben eine einzigartige Truppe", jubelte Bozen-Urgestein Anton Bernard.

"Fast in die Hos'n gebrunzt"

Sein Kollege Daniel Frank konnte es gar nicht fassen: "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, die Emotionen sind einfach überwältigend. Hut ab vor Salzburg, wie die gekämpft haben. In den letzten Minuten habe ich mir fast in die Hos'n gebrunzt, so knapp war das."

"Ich weiß echt nicht, was heute noch passiert. Wir werden auf jeden Fall mit den großartigen Fans feiern, die uns so extrem genial unterstützt haben", jubelte auch Luca Frigo, der am Ende das Championship-Winning-Goal einnetzte.

Salzburg-Kapitän Matthias Trattnig war natürlich enttäuscht: "Wenn Bozen einmal vorne ist, dann sind sie sehr schwer zu schlagen, da kann man nur gratulieren. Ich war schon oft ganz oben, diesmal halt nicht. Das Leben geht trotzdem weiter."

(Heute Sport)