Brunner holt 5. Platz in Lienz, Brignone gewinnt

Weltcup-Dominatorin Mikaela Shiffrin ist in einer Technik-Disziplin geschlagen. Die Dame mit dem Roten Trikot fuhr im Riesentorlauf in Lienz zwar stark, zwei Läuferinnen waren aber noch besser. Federica Brignone (ITA) siegte vor Viktoria Rebensburg (GER). Beste Österreicherin wurde abermals Stephanie Brunner, obwohl sie wieder knapp das Stockerl versäumte. Diesmal holte die Tirolerin den guten fünften Platz mit zwei soliden Läufen.

"Es war nicht ganz meine Kurssetzung, mir war es ein wenig zu gerade. Im ersten Lauf muss ich aber endlich die Handbremse loswerden. Mit einem kleinen Schnitzer ist man gleich weiter hinten. Von der Linie ist für 2018 einfach noch mehr drin", blickt Brunner optimistisch in die Zukunft.

Elisabeth Kappaurer hat mit Platz zwölf ihre beste Weltcup-Platzierung erreicht. "Ich bin sehr zufrieden, das ist ein guter Jahresabschluss. Es ist noch ein Stückerl cooler, wenn man so eine Leistung in Österreich zeigen darf."

Veith punktet, Brem nicht im 2. Lauf

Für Anna Veith lief das Österreich-Comeback durchwachsen. Im RTL fehlt noch ein wenig die Sicherheit bei der Salzburgerin. Immerhin konnte sie sich für den zweiten Durchgang qualifizieren, wurde am Ende 21. "Teilweise war es der richtige Schritt, aber dann auch wieder nicht. Ich habe mich immer wieder hinten reingesetzt, das passiert mir nicht, wenn ich in Hochform bin. Jetzt kann bald der nächste Schritt kommen, ich bin am richtigen Weg."

Eva-Maria Brem kämpft hingegen noch immer mit der Form, die Tirolerin schaffte es nicht in den zweiten Lauf.

(Heute Sport)