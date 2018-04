Caps auf Trainer-Suche: "Haben Qual der Wahl"

Halbfinal-Aus statt Titelverteidigung! Eine 1:2-Heimpleite gegen Bozen besiegelte am Ostersonntag das Saisonende der Capitals. Die Wiener verloren die "Best-of-Seven"-Serie gegen den Underdog mit 1:4.

Für Serge Aubin war es das letzte Spiel als Trainer der Kagraner. Der Kanadier wechselt in die Schweiz zu Zürich. "Es gibt viele gute Erinnerungen an Wien. Ich werde die Zeit nie vergessen. Es war eine unglaubliche Reise für mich. Eine großartige Stadt, ein Wahnsinnsteam", fällt dem Meistercoach der Vorsaison der Abschied nicht leicht.

"Zwei, drei Kandidaten"

Die Suche nach einem Nachfolger läuft auf Hochtouren, wie Klubboss Hans Schmid auf "Sky" verrät. "Wir sind mit mehreren Trainern in Gesprächen, haben uns auf zwei, drei fokussiert. Wir sind ein Klub, der mittlerweile sehr begehrt ist. Ich habe auch andere Zeiten erlebt, als wir angerufen haben und dankend abgelehnt wurde. Wir haben die Qual der Wahl. Bis Ende April werden wir eine Lösung haben."

Schmid mit Fan-Schnitt zufrieden

Zufrieden ist der Präsident auch mit der Auslastung der Erste-Bank-Arena (ehemals Schultz-Halle), wenngleich der Play-off-Kracher am Ostersonntag nicht ausverkauft war. "Viele Fans sind im Urlaub. Das sieht man auch an den halbleeren Restaurants in der Stadt. Ich bin heuer mit dem Zuschauerschnitt hochzufrieden. Ich denke, dass wir einen Schnitt von 5.000 Zuschauern haben, was erfreulich ist. Generell gewinnt Eishockey bei den Zuseherzahlen dazu – im Gegensatz zum Fußball."

Es bleibt beim 1 zu 2 und somit müssen sich die Vienna Capitals im Halbfinale verabschieden. Wir danken Euch, liebe #Caps-Fans, für Euer Interesse und Eure Unterstützung und freuen uns bereits jetzt auf die nächste Saison! #VIC #WeAreTheCaps pic.twitter.com/WBA5tSS5RK — Vienna Capitals (@viennacapitals) 2. April 2018

(red.)