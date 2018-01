Das Wetter macht Hirscher Sorgen vor Schladming

Marcel Hirscher suchte nach Platz zwei im Slalom von Kitzbühel nicht nach Ausreden. Nach fünf Slalom-Siegen in Serie ließ Henrik Kristoffersen – nach sieben zweiten Plätzen in dieser Saison – mit seinem ersten Sieg die Hirscher-Serie platzen.

Der weiche Schnee

Hirscher wusste genau, woran es lag: Am starken Gegner und am weichen Schnee. Bei diesen Bedingungen kann er seine größte Stärke, den extrem schnellen Schwung dank kurzem Kantendruck, nicht ausspielen. "Es war gar kein leichter Tag für mich", sagte er vor der Abreise Richtung Schladming, wo bereits am Dienstag das Nightrace steigt. "Ich tat mir im Training zuletzt schon schwerer als in den letzten Wochen. Wenn eine Schicht Schnee oben drauf ist, habe ich meine Mühe." Hirscher erklärte weiter: "Wenn's unten weich ist, bin ich oben stabil. Ich hab's aber lieber, wenn ich mich oben mehr bewegen kann. Bei diesen Bewegungen fehlt mir eben was."

"Immer weich ist auch hart"

Diese Info ist im Team Hirscher nicht neu. Je härter und eisiger die Piste, desto besser die Karten von Marcel. Aus diesem Grund fällt der Blick in Richtung Planai auch sorgenvoll aus. Auch dort sind warme Temperaturen angesagt, soll es im Laufe des Tages bis zu zehn Zentimeter schneien. "Immer weich ist leider auch hart", schmunzelt Hirscher.

(Heute Sport)