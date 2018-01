Das bedeutet der Code auf dem Shiffrin-Skihelm

ABFTTB – diese sechs Buchstaben zieren den Helm von Ski-Superstar Mikaela Shiffrin (siehe oben). Sie sind klein, meist von der Brille verdeckt. Aber sie sind wichtig. Zumindest für die 22-Jährige.

Der "Code" steht für "Always Be Faster Than The Boys" – "Sei immer schneller als die Burschen". Ein Motto, das Shiffrin seit jungen Jahren anspornt.

Hintergrund: Als "Mika" sechs Jahre alt war, holte sie sich ein Autogramm der damals aktiven US-Skifahrerin Heidi Voelker. Unter der Unterschrift stand oben erwähnter Satz. Shiffrin fand Gefallen daran und übernahm den Slogan.

Jagd auf 67.000 Euro

Heute geht das "Wunderkind" auf den 41. Weltcup-Sieg los. Ab 18 Uhr rittert Shiffrin in Flachau um 67.000 Euro Preisgeld. Allerdings: Die "Hermann-Maier-Strecke", der es an Steilheit fehlt, zählt nicht zu den Lieblingshängen der Saison-Dominatorin. Die Konkurrenz wittert auf ihre Chance.

