Dominator Hirscher siegt sich zum RTL-Kristall

Dieser Teufelskerl ist nicht zu schlagen! Olympia-Held Marcel Hirscher macht im Weltcup weiter, wo er bei den Winterspielen in Pyeongchang aufgehört hat. Hirscher gewann am Samstag den Riesentorlauf von Kranjska Gora und steht damit schon vor dem Weltcupfinale in Aare als RTL-Weltcupsieger fest.

Mit +1,66 Sekunden Rückstand landete der Norweger Henrik Kristoffersen auf Rang zwei. Alexis Pinturault wurde mit zweieinhalb (!) Sekunden Verspätung noch Dritter.

Manuel Feller wurde trotz Verkühlung starker Sechster. Johannes Strolz wurde 22.

Hirschers Kristalljagd



Hirscher ist die kleine Kristallkugel nicht mehr zu nehmen. Mit nur noch einem ausständigen Rennen baute er seinen Vorsprung in der Disziplinen-Wertung auf 125 Punkte aus. Das reicht – Henrik Kristoffersen könnte maximal 100 Punkte aufholen.

Mit dem Sieg tätigte Hirscher auch einen weiteren großen Schritt zum siebten Gesamtweltcup-Sieg in Folge. Mit 269 Punkten Vorsprung hat Kristoffersen auch im Kampf um großes Kristall keine guten Karten.

(Heute Sport)