Doping-Eklat? Rätsel um Salzburger Biathlon-Razzia

Am Dienstag kam es in Salzburg zu einer Hausdurchsuchung im Sitz der Internationalen Biathlon Union (IBU). Auslöser der Ermittlungen gegen den Weltverband sollen Doping-Vorwürfe sein.

Quer durch Europa soll es außerdem zu mehreren Hausdurchsuchungen bei Sportrechte-Firmen gekommen sein. Ob ein Zusammenhang besteht, ist bis dato noch unklar.

In Österreich führte das Bundeskriminalamt die Hausdurchsuchung in den Räumlichkeiten des IBU durch. Das berichtete der ORF am Dienstag in der ZiB2.

Mehr Details sickerten noch nicht durch. Über die genauen Hintergründe und Ergebnisse der Razzia kann nur gerätselt werden. "Heute.at" hält Sie über die Entwicklung der Ermittlung auf dem Laufenden.

(Heute Sport)