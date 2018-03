Dubioser Sturz! Eberhard siegt nach Biathlon-Krimi

Vierter Weltcupsieg für Biathlet Julian Eberhard – der allererste im Massenstart.

Der Salzburger zeigte im Massenstart-Bewerb über 15 Kilometer von Kontiolahti (FIN) eine bärenstarke Leistung und gewann nach einem Kraftakt am Ende des Rennens vor dem französischen Superstar Martin Fourcade und dem Russen Anton Schipulin.

Das Finish sorgte aber für viel Gesprächsstoff: Eberhard zog am höchsten Punkt eines Hügels am Zweitplatzierten Schipulin vorbei, der Russe kam dabei zu Sturz, war chancenlos. Eberhard sprintete weiter, überholte auch noch Saison-Dominator Martin Fourcade – und siegte.

Eberhard sorgte damit für die insgesamt dritte österreichische Podestplatzierung in dieser Saison. Am Samstag hatten er und Lisa Theresa Hauser in der Single-Mixed-Staffel Platz zwei belegt, zum Saisonstart hatten Hauser und Simon Eder in Östersund in der gleichen Disziplin gesiegt.

(Heute Sport)