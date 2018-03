EBEL-Pick-Round bleibt Krimi bis zur letzten Runde

Die Pick-Round der Erste Bank Eishockey Liga wird erst am Sonntag entschieden. Es bleibt ein Dreikampf um die Tabellenspitze zwischen Red Bull Salzburg, den Vienna Capitals und den Black Wings aus Linz. Die 9. Runde mischte wieder so einiges durch.

Mit einem 6:3-Kantersieg ballerte sich Red Bull Salzburg in Innsbruck an die Spitze der Zwischenrunde. Damit hat man auch mit +10 das beste Torverhältnis. Die Bullen halten bei 22 Zählern und können mit einem Heimsieg gegen den KAC am Sonntag (ab 17:45 auf ServusTV) den ersten Play-off-Pick klar machen.

Caps siegen erst nach Shootout

21 Punkte haben die Vienna Capitals, die auswärts gegen Zagreb hart zu kämpfen hatten. Erst im Penalty-Shootout wurde der 2:1-Sieg in Kroatien eingefahren. Caps-Goalie-Neuzugang David Kickert wurde dabei zum Man-of-the-Match. Nödl traf für die Wiener in der regulären Spielzeit. Für die Caps geht es am Sonntag im Heimspiel gegen Innsbruck nicht nur um Punkte, sondern auch um Tore. Ein Offensivspektakel ist wohl (ab 17:45 auf Sky) garantiert.

Die Black Wings müssen auf Ausrutscher von beiden Konkurrenten hoffen, die Linzer haben nach einem 3:4 beim KAC die schlechtesten Karten auf Platz eins.

(Heute Sport)