Endlich Sonne! Vonn packt den String-Bikini aus

Der Ski-Zirkus ist in seiner wohlverdienten Sommerpause – und Lindsey Vonn begrüßt die heißeste Jahreszeit mit einem nicht minder heißen Bikini-Outfit. "Finally found some sun", "Endlich habe ich ein bisschen Sonne gefunden", schreibt die US-Beauty zu ihrem Schnappschuss, der sie beim Relaxen an einem Pool in Las Vegas zeigt.

Aber Vonn wäre nicht Vonn, wenn sie dabei nicht gleich auch ihren österreichischen Getränkesponsor gekonnt in Licht rückt. Die 33-Jährige weiß einfach, wie man sich in Szene setzt und dadurch im Gespräch bleibt – ganz egal ob sie im Winter Ski-Rekorde bricht oder im Sommer ihre Fans mit heißen Bikini-Fotos beglückt.

(red.)