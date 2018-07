Entscheidung! Hirscher verrät heute Karriere-Plan

Marcel Hirscher verrät seinen Zukunfts-Plan! Nach dem siebenten Gesamtweltcup-Sieg in Serie ließ der 29-Jährige offen, ob er die Karriere fortsetzt oder nicht. Heute bittet er zum traditionellen Sommergespräch nach Fuschl am See. Dort wird er verraten, wie es mit der Karriere weitergeht.

Gründe für Fortsetzung



Viel spricht dafür, dass Hirscher auch kommenden Winter über die Pisten jagt. Mit 29 Jahren würde die Ski-Pension etwas früh kommen. Die körperliche Verfassung stimmt, die Erfahrung auch. Auch seine Sponsoren sind an einer Fortsetzung der Karriere interessiert. Mit der WM in Are wartet kommende Saison das nächste Großereignis.

Gründe für Rücktritt



Aber es gibt auch Argumente für einen Rücktritt. Nach der Hochzeit mit seiner Laura ist ein Baby unterwegs. Hirscher könnte also den Fokus voll auf die Familie legen. Außerdem hat er mit Olympia-Gold alles erreicht, was es im Skisport zu erreichen gibt. Ein Rücktritt in Hochform ist einem Abgang nach sportlichen Krisen wohl auch vorzuziehen.

Entscheidung folgt



Insider sind allerdings sicher, dass Hirscher seine Karriere fortsetzen wird, sich aber womöglich ein Hintertürchen für den Herbst offen lassen will. Was der genaue Plan ist, wird der Salzburger heute verraten.

(heute.at)