Erdrutsch: So reisen die Ski-Stars nach Adelboden

Am Donnerstagabend riss ein Murenabgang ein Loch in die Kantonstraße zwischen Frutingen und dem Skiweltcuport Adelboden. Auch die zweite Straße in das Dorf im Berner Oberland ist wegen Lawinengefahr gesperrt. Und das zwei Tage vor den legendären Weltcup-Bewerben auf dem Chuenisbärgli.



Convoi spécial avec les skieurs et les officiels pour rejoindre Adelboden après plusieurs heures d'attente. Rendez-vous demain pour le géant. @adelboden18 @fisalpine #RTSsport pic.twitter.com/1TVmyO4X0r — Jaton Fabrice (@JatonFabrice) 5. Januar 2018

Trotzdem sollen der Riesentorlauf am Samstag und der Slalom am Sonntag planmäßig über die Bühne gehen. Für die Ski-Asse und Betreuer wurde eine Notstraße freigeräumt. Die Anreise erfolgte am Freitag durch ein lawinengefährdetes Gebiet.Fans und Medienvertreter müssen sich bis Samstag gedulden. Ab 6 Uhr soll die Kantonstraße nach Adelboden einseitig wieder frei geräumt sein. Zu den Rennen auf dem Chuenisbärgli werden 40.000 Fans erwartet. Es stand eine Absage der Bewerbe im Raum.

