Geheime Liebe! Dieser Star-Kicker datet Lara Gut

Die Ski-Saison lief für Lara Gut nicht nach Wunsch. Platz 12 im Gesamtweltcup, die Super-G-Kristallkugel ging an Rivalin Tina Weirather, bei Olympia blieb sie ohne Medaille. Aber zumindest privat scheint alles nach Wunsch zu verlaufen. Die Schweizerin ist verliebt – und lüftet nun das Geheimnis um ihre Beziehung.

Geheimnis gelüftet



"Mit Valon habe ich die Kraft erfahren, wie es ist, zu zweit zu sein und eine Person neben sich zu haben, die dich an die Hand nimmt und dich nie alleine lässt. Valon ist das Schönste, was mir je passieren konnte", schreibt Gut auf Facebook. Wer ist ihr Herzblatt? Gemeint ist Valon Behrami. Der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln verdient in Italiens Serie A bei Udinese sein Geld.

Ende und Anfang



Schon in Pyeongchang verriet Gut via Twitter, dass sie einen neuen Freund hat, nannte aber noch keinen Namen. Brisant: Behrami trennte sich erst Ende Februar von seiner Langzeit-Freundin Elena, mit der er zwei Töchter hat. Der 76-fache Teamspieler postete dazu auf Twitter: "Hiermit möchte ich erklären, dass meine gefühlsmässige Beziehung mit Elena Bonzani nach 12 Jahren beendet ist. Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir keine weiteren Erklärungen abgeben. Ich bitte um maximalen Respekt und hoffe sehr, dass keine unschönen Spekulationen rund um unsere Situation entstehen."

