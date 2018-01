Gut gegen die Ski-Damen: "Das ist ein Kindergarten"

Eigentlich hatte Lara Gut in Cortina gut lachen. Die Schweizerin feierte beim Super-G in Italien ihren ersten Weltcupsieg seit dem Comeback. Nach der Siegerehrung strahlte sie: "Es war ein schweres Rennen, genau wie ich es mag." Doch dann nützte die 26-Jährige die Gelegenheit, knallhart mit dem Damen-Skizirkus abzurechnen.

Kritik an Strecken



"Ich wünsche mir, wir hätten mehr solche Rennen. Ab und zu ist es wie ein Kindergarten", richtete Gut den Verantwortlichen für den Damen-Weltcup aus. Ist die Kurssetzung für die Schweizerin etwa zu einfach? "Man versucht immer mehr, alle Hindernisse wegzunehmen, Sprünge abzubauen und den Speed immer tiefer zu halten", meint sie. "Dabei soll der Weltcup doch selektiv sein."

Athletinnen nicht bereit?



Dabei kamen beim Super-G 13 Athletinnen nicht ins Ziel, 17 traten gar nicht erst an. Gut glaubt, dass genau daran die vermeintlich einfachen Strecken Schuld seien. "Wir sind es nicht mehr gewohnt, so Super-G zu fahren", meint sie. Ob es in Zukunft tatsächlich schwerere Strecken geben wird, bleibt abzuwarten.

