Heimischer Erfolgstrainer schmeißt in Schweiz hin

Österreichs Ski-Damen zittern um den Nationencup. Nur 105 Punkte liegen sie vor der Schweiz. Grund für den stetigen Aufstieg der Schweizer Ski-Damen ist ein Österreicher: Hans Flatscher.

Mit Ende der Saison tritt Flatscher, seit 2012 Cheftrainer der Schweizer Frauen, zurück. Als Grund für seinen Rücktritt nannte er die zeitliche Herausforderung, neben der Funktion als Cheftrainer auch jener als Familienvater ausreichend gerecht zu werden.

"Es ist mir ein Anliegen, meine Kinder in den nächsten, für sie wichtigen Jahren, enger begleiten zu können", so der Ehemann von Ex-Rennläuferin Sonja Nef (15 Weltcupsiege). Als Cheftrainer im Weltcup sei dies mit den vielen Reisen zeitlich nicht vereinbar.

Mit Flatscher ging es aufwärts

Während seinem Engagement als Cheftrainer hat es Flatscher geschafft, ein erfolgreiches Schweizer Frauenteam zu entwickeln, sowie zahlreiche junge Athletinnen in den Weltcup zu führen. Seine wertvolle Arbeit hat sich am deutlichsten in den Erfolgen der letzten Jahre mit dem Gesamtweltcupsieg von Lara Gut, der äußerst erfolgreichen Heim-WM in St. Moritz und den medaillenreichen Olympischen Spielen in Pyeongchang gezeigt.



