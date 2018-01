Hermann Maier hält nichts von Frauen auf der Streif

Zwei Ski-Legenden sorgen für Furore. Hermann Maier hält von der Idee, auch Frauen über Mausefalle, Steilhang und Hausbergkante zu schicken, wenig. "Vor allem im Kollektiv" sei es für die Abfahrerinnen kaum zu bewältigen.

Das Kitzbühel im Damen-Weltcup sei Cortina d´Ampezzo. "Eigentlich sollte jeder seinen Höhepunkt haben", so Maier zur SportBild. Während die Männer am Hahnenkamm fahren, gastieren die Damen im italienischen Ski-Ort, rasen den Tofanaschuss hinunter.

"Wäre Selbstmord"

Härter formuliert es die deutsche Ski-Legende Markus Wasmeier. Der Deutsche traut es Lindsey Vonn und Co. nicht zu, die gefährlichste Abfahrt der Welt zu bezwingen. "Es gibt einfach Grenzen bei dem, was Frauen aufwenden und leisten können", urteilte der 54-Jährige in der Bild.

"Als lockere Trainingsfahrt könnten es einzelne Frauen schaffen. Im Renntempo nicht eine einzige. Auch nicht Lindsey Vonn. Das wäre Selbstmord", so Wasmeier.

(Heute Sport)