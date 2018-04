Hirscher-Party: Auf diese Ehre muss Ski-Held warten

Marcel Hirscher im Ski-Olymp! Mit dem siebenten Gesamtweltcup-Sieg in Serie, zwei Mal Olympia-Gold und nun 58 Weltcup-Siegen hat der Salzburger praktisch alles erreicht, was man erreichen kann. Logisch, dass er heute in seiner Heimatgemeinde Annaberg groß gefeiert wird. Doch auf eine Auszeichnung muss er weiter warten.

Noch kein Ehrenbürger



Nämlich auf die Ernennung zum Ehrenbürger der Salzburger Gemeinde. "Ein bissl was müssen wir uns ja noch aufheben", scherzt Bürgermeister Sepp Schwarzenbacher in der "Krone". Konkret heißt das: Die Ehrenbürgerschaft wird Hirscher nach dem Karriere-Ende verliehen. Das – so hoffen die Fans – noch nicht unmittelbar bevorstehen soll.

Hirscher auf der Post



Eine andere Ehre gibt es allerdings sofort: Eine Sonder-Briefmarke der österreichischen Post. Dazu wird – wie von Hirscher bei Olympia in Pyeongchang angekündigt – die Blasmusik aufspielen. Auch Kumpel und Dakar-Sieger Matthias Walkner hat sich für die Feier angesagt. Und das Wetter passt auch – da kann Hirscher das warten auf die Ehrenbürgerschaft sicher ertragen.

(heute.at)