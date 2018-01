Hirscher besser als Maier! "Das hat schon Gewicht"

Marcel Hirscher ist und bleibt ein Phänomen!

Im Riesentorlauf von Garmisch-Partenkirchen carvte der Salzburger bereits zu seinem zehnten Sieg in dieser Saison. Noch imposanter ist allerdings seine gesamte Sieg-Bilanz: Mit gerade einmal 28 Jahren hält der Salzburger jetzt bei 55 Erfolgen im Ski-Weltcup – was ihn zum erfolgreichsten heimischen Ski-Rennläufer aller Zeiten macht.

Vor Garmisch musste sich Hirscher die Bestmarke noch mit Hermann Maier teilen. Der "Herminator" stand in seiner Karriere 54 Mal ganz oben auf dem Weltcup-Podest – doch damit ist er jetzt nur noch die Nummer zwei in der heimischen Bestenliste.

Holt sich Hirscher auch noch den Stenmark-Rekord?



Dass sich Maier nur schwer vom Platz an der Spitze trennen kann, deutete bereits seine Gratulation zu Hirschers 54. Weltcupsieg an. Denn die fiel zum einen nur schriftlich aus, zum anderen konnte sich Maier darin nicht die Spitze verkneifen, dass er nur vier Jahre für seine Erfolge benötigt hatte. Ein Umstand, der auch deutschen Zeitungen nicht verborgen blieb. So schrieb etwa die "Frankfurter Allgemeine" von "einem vergifteten Lob von Maier".

Hirscher und sein engstes Umfeld zeigten sich irritiert – jetzt jubeln sie aber. "Das ist schon ein bisschen mehr als ein Pokal", freut sich Hirscher nach seinem historischen Coup. "Speziell in Österreich, das sehr Ski-fanatisch ist, ist das ein unglaublicher Rekord, der schon Bedeutung und Gewicht hat."

Nur noch ein Mann in der langen Geschichte des Weltcups war noch erfolgreicher als Hirscher: Der unvergessene Ingemar Stenmark, der unglaubliche 86 Siege einfuhr. Hirscher muss jetzt also noch 31 Mal gewinnen, um mit dem Schweden gleichzuziehen.

Klingt beinahe unmöglich, doch das hieß es von sechs Gesamtweltcupsiegen in Folge ebenfalls – bis Hirscher kam und das Gegenteil bewies.

