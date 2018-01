Hirscher geht heute in Garmisch auf Rekordjagd

Die Ski-Show von Marcel Hirscher geht weiter! Heute ist der ÖSV-Superstar ab 10.30 Uhr ("Heute" tickert live) beim Riesentorlauf in Garmisch-Partenkirchen im Einsatz. Für den Salzburger geht es dabei um einen historischen Erfolg – zwei Einträge in die Ski-Geschichtsbücher winken.

Maier abgehängt?



Konkret kann Hirscher heute in Garmisch seinen 55. Weltcup-Triumph feiern. Damit wäre er der alleinige Rekordsieger im ÖSV. Die 54 Karriere-Erfolge von Legende Hermann Maier hat er beim Nachtslalom in Schladming bereits eingestellt.

Zehnter Saisonsieg



Außerdem könnte Hirscher heute bereits seinen zehnten Saisonsieg einfahren. Das gelang dem 28-Jährigen noch nie. Zum Drüberstreuen könnte er zum dritten Mal in Serie am Stockerl ganz oben stehen – womit sich eine starke Serie vor den Olympischen Winterspielen in Südkorea fortsetzen würde.

Hirscher bleibt cool



Den Weltcup-Dominator lässt das alles zumindest nach Außen hin kalt. "Ich denke nicht an Punkte, ich möchte Rennen gewinnen", stellt er klar. Dabei hat es vor nicht allzu langer Zeit noch nicht nach einer Super-Serie ausgesehen: "Wenn ich mich an den Sommer zurückerinnere, als ich auf der Couch gelegen bin mit einem Gips, der ungefähr fünf Kilo schwer war, da habe ich nicht gedacht, dass ich überhaupt Rennen gewinnen kann in dieser Saison."

Olympia-Team fix



Nicht am Start ist übrigens Philipp Schörghofer, der wegen seines Verletzten-Status erst beim Olympia-Riesentorlauf an den Start gehen will. Das Riesentorlauf-Team für Südkorea ist damit fix: Neben Marcel Hirscher gehen Manuel Feller, Stefan Brennsteiner und Schörghofer an den Start.

