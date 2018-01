Parallel-Rennen 01. Januar 2018 13:31; Akt: 01.01.2018 13:32 Print

Hirscher in Oslo gleich gegen einen "Super-Elch"

Ski-Spektakel am Neujahrstag! In Oslo steigt ab 16 Uhr der City-Event am Holmenkollen. Marcel Hirscher trifft zum Auftakt auf einen großen Namen.