Hirscher spekuliert doch mit Start in Speed-Rennen

Platz 10 im Super-G von Aare. Nur 0,43 Sekunden hinter Sieger Vincent Kriechmayr. Marcel Hirscher verließ den Zielraum nach seinem ersten Start beim Weltcup-Finale mit einem breiten Grinsen. "Das war für das erste Mal auf dieser Strecke sehr gut. Fast eine Sensation", stellte er klar. "Ich bin erleichtert und happy."

Umfrage Kann Marcel Hirscher eine Weltcup-Abfahrt gewinnen? Ja, er ist der beste Skifahrer der Welt.

Nein, die Abfahrt ist nicht sein Metier.

Können schon, aber er wird es nicht tun – weil er in Technik-Rennen so stark ist.

Ich weiß es nicht.

Bis zur Vorbereitung auf die Kombi bei Olympia hatte Hirscher in dieser Saison kein Speed-Training absolviert. Dann fuhr er in der Kombi-Abfahrt in Pyeongchang sensationell auf Platz 12 – die Basis für die spätere Goldmedaille.

Vor Aare trainierte er zwei Tage auf den langen Latten, prompt raste er im mit allen Stars gespickten Feld in die Top 10.

"Heute" beim Hirscher-Servicemann

Mit dem starken Abschneiden nährte Hirscher die zuletzt aufkeimenden Spekulationen, dass er in Zukunft öfter auf den langen Latten zu sehen sein könnte. "Das wäre natürlich sehr reizvoll. Ich glaube, es würde mir liegen, das habe ich schön öfters zeigen können", sagt er selbst dazu.

Ein Fokus auf Super-G und Abfahrt würde freilich bedeuten, dass der Level in Slalom und Riesentorlauf sinken. "Das sind Fragen, die mich in den nächsten Monaten entsprechend beschäftigen werden", erklärte der Salzburger. "Sollte ich irgendetwas an meinen Plänen ändern, wie sie in den vergangenen Jahren waren, dann heißt das definitiv Gesamtweltcup ade. Aber eine neue Herausforderung."





(Heute Sport)