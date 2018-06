Hirscher spricht über die Geheim-Hochzeit auf Ibiza

2018 wird für Marcel Hirscher als ein perfektes Jahr in Erinnerung bleiben. Zum siebenten Mal in Serie holte er den Gesamtweltcup. Mit Olympia-Gold in Pyeongchang komplettierte er die Trophäen-Sammlung. Dann kam die Nachricht von der Schwangerschaft seiner Laura – und wenig später die nächste Nachricht: Geheim-Hochzeit auf Ibiza. Viele Fans fragten sich: Warum gab es keine Trauung in der Heimat? Jetzt erklärt der Ski-Superstar die Gründe.

Perfektes Jahr



"Wir wollten eigentlich bei uns daheim in Annaberg heiraten. Aber dann wurde uns klar, für wie viel Aufsehen das sorgen würde. Darum haben wir uns entschieden, es im Geheimen auf Ibiza zu machen", erzählt Hirscher in der "Kleinen Zeitung". Mit den jüngsten Entwicklungen ist der Salzburger mehr als zufrieden: "2018 ist sicher bis jetzt das Jahr, das die besten Geschichten schreibt."

Was bringt die Zukunft?



Jetzt stellt sich die Frage, was Hirscher für seine persönliche Zukunft plant. Setzt er die Karriere fort, oder stellt er die Ski ins Eck? "Jetzt ist die Zeit, nochmals Revue passieren zu lassen, was im Winter so passiert", berichtet er von seinen Sommer-Aktivitäten. Der Nachsatz nährt bei den Fans die Hoffnung auf die Fortsetzung der Karriere: "Es ist dann auch Zeit, Vergangenes vergangen sein zu lassen und den Blick nach vorne zu richten."

