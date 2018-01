Hirscher stinksauer! Jetzt braucht er "Ski-Wunder"

Henrik Kristoffersen führt nach dem ersten Durchgang des Slaloms von Kitzbühel mit einer Zehntelsekunde Vorsprung auf Michael Matt. Marcel Hirscher, der große Triumphator der letzten Rennen, kassierte hingegen eine echte "Watschn" – dem Salzburger fehlen bereits 1,05 Sekunden auf seinen in Führung liegenden norwegischen Rivalen.

Hier gibt's die Action aus Durchgang eins zum Nachlesen!

Ein Zwischenresultat, dass Hirscher sichtlich sauer aufstieß. Nur sieben Minuten nach seiner Fahrt verließ er wortlos den Zielraum. Für ihn gibt es in der Entscheidung jetzt nur eine Devise: Vollgas!

"Als Profisportler hat man halt manchmal Schmerzen"



"Der erste Lauf war schon sehr gut. Ich habe ab dem zweiten Tor gemerkt, dass das hier passt", freute sich hingegen Michael Matt. "Der Lauf dreht sehr stark, die Tore sind sehr eng gesetzt. Man muss brutal arbeiten, um die langsamen Schwünge schnell zu machen."

Henrik Kristoffersen übte sich nach seiner überragenden Fahrt in Understatement. "Das war schon ganz okay. Es war schwierig zu fahren, das Tempo war nicht allzu hoch", erklärte der Norweger, der sich im Ziel mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Schulter griff. Eine Verletzung? "Das ist nicht weiter schlimm", gibt er selbst Entwarnung. "Als Profisportler hat man halt manchmal Schmerzen."

Die Entscheidung in Kitzbühel startet um 13.30 Uhr!

(red.)