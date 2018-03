Hirscher überrascht mit Urlaubsplan nach Saison

Marcel Hirscher nahm es in Aare gelassen, dass starker Wind den Slalom und damit seinen Angiff auf den 14. Saisonsieg verhinderte. „Das ist mir zu viel Hätti-wari. Die Absage geht okay.“ Damit liegt Hirscher mit 13 Saisonsiegen weiter ex aequo mit Hermann Maier und Ingemar Stenmark (SWE) in Front.

Der Ski-Star jubelt über eine Rekordsaison: 13 Siege, zwei kleine Kugeln, zum siebten Mal die Große, dazu Doppel-Olympiagold. „Wunderschön! Das habe ich alles nicht kommen sehen.“

Belohnung: Nach dem Medien-Marathon bis Mittwoch, wo er nach Wien kommt, geht es ab zum Heli-Skiing. Marcel zieht die Ski der Badehose vor – ein weiteres Indiz dafür, dass er weitermacht. Diese Entscheidung wird er im Sommer publik machen. „Ich bin immer noch voll motiviert“, stellt er klar.

(Heute Sport)