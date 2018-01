Streit beigelegt? Hirscher und Maier mit Aussprache

Es fing alles mit den Glückwünschen von Hermann Maier zu Marcel Hirschers 54. Weltcupsieg an. Dass der "Herminator" nur per Brief gratulierte und dabei noch ganz nebenbei erwähnte, dass er nur vier Jahre für seine 54 Siege gebraucht hatte, kam im Umfeld von Hirscher nicht zwingend gut an.

Doch jetzt scheinen die Wogen zwischen den beiden lebenden Ski-Legenden wieder geglättet. Das Magazin "News" berichtet, auf "gut informierte Quellen" basierend, dass sich Maier am Wochenende bei Hirscher telefonisch gemeldet hat, um sich mit ihm auszusprechen.

Und das hat scheinbar auch funktioniert. Zumindest berichtet der Insider, "dass die beiden ausgemacht haben, nach dem Saisonende auf ein Bier zu gehen."

