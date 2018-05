Hirscher wird Papa! Erster Hinweis auf Geburtstermin

Mehr als 82.000 Menschen verteilten auf Instagram bereits ein Herz für Marcel Hirschers frohe Botschaft. Der Ski-Superstar verkündete vor nicht einmal 24 Stunden, dass er und seine Freundin Laura Moisl zum ersten Mal Eltern werden.

Die Fans freuen sich mit dem Dominator, der durch seine Leistungen speziell im vergangenen Olympia-Winter viel Freude in die Wohnzimmer seiner Anhänger brachte.

"Das wirkliche Abenteuer startet jetzt", schreibt Hirscher. Die "Krone" will wissen, dass Laura Moisl sogar schon im fünften Monat schwanger ist. Hirscher könnte also schon in seinem nächsten Rennen als frischgebackener Vater an den Start gehen.

Marcel Hirscher

Neben den unzähligen Fans gab es auch schon erste Promi-Gratulanten.

Lindsey Vonn reagierte in Windeseile, teilte das Foto von Hirscher, seiner Laura, den beiden Hunden und dem Paar Mini-Skischuhen. "Woah, gratuliere!", richtete Hirschers weibliches Pendant des Ski-Sports aus.

Auch ORF-Ski-Kommentator Ernst Hausleitner befand sich unter den ersten, die Hirscher via Social Media gratulierten.

Natürlich ließ es sich der ÖSV nicht nehmen, seinem Superstar zu gratulieren.

Kumpel Felix Neureuther hat noch keine Zeit gefunden, öffentlich zu gratulieren. Das hat einen guten Grund: Er ist selbst zuhause mächtig eingespannt. Nur zwei Tage vor der großen Verkündung von Hirscher präsentierte aber auch er seinen Nachwuchs stolz auf Facebook, zeigte, worauf sich Hirscher und seine Laura freuen dürfen.

Auch Sponsor Red Bull freut sich mit:

(Heute Sport)