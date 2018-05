Hört Hirscher jetzt auf? Das sagt der ÖSV-Boss

Zwei Menschen, zwei Hunde, zwei Babyschuhe – mit einem Bild auf Instagram verriet Marcel Hirscher, dass er bald Vater wird. Freundin Laura Moisl ist im fünften Monat schwanger ("Heute" berichtete). Fans und Kollegen gratulieren dem Salzburger, fragen sich aber auch: Beendet der 29-Jährige Ski-Gigant nach 58 Weltcupsieger, zwei Olympia-Goldenen und sechs WM-Titeln für die Familie jetzt seine Karriere? Hirscher selbst will sich zu dieser heiklen Frage erst im Juli äußern.

"Gehe davon aus, er macht weiter"

"Heute" fragte bei Peter Schröcksnadel nach, erreichte den ÖSV-Boss beim großen FIS-Kongress in Costa Navarino in Griechenland. "Erst einmal gratuliere ich dem Marcel ganz herzlich. Vater werden – das ist doch eine schöne Sache", meint er. An einen Rücktritt seines Superstars will der Tiroler nicht denken. "Warum auch? Es haben ja auch schon andere als Papa Rennen gewonnen. Ich gehe davon aus, dass er auch kommende Saison fahren wird. Das war die Tendenz nach dem letzten Rennen im März. Andere Signale habe ich von ihm nicht gehört."

"Heute"-Experte Girardelli

Auch "Heute"-Experte Marc Girardelli glaubt nicht an ein Karriere-Ende von Hirscher. "In dieser Form, in diesem Alter hört man nicht auf", sagt der fünffache Weltcup-Gesamtsieger. "Trotz Ski-Weltcup hätte er genügend Zeit für sein Kind, würde nichts verpassen. Und gerade die letzte Saison hat gezeigt, dass er für Erfolge nicht mehr so viele Trainingstage benötigt wie noch in jüngeren Jahren."

