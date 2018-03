Horror-Sturz! Bangen um Wiener Boarder Pachner

Der Verletzungsteufel wütet weiter in den Reihen der ÖSV-Snowboardcrosser!

Nach Markus Schairers Horror-Sturz bei den Olympischen Spielen kam jetzt auch Lukas Pachner beim abschließenden Saisonbewerb in La Molina schwer zu Sturz.

Der 26-jährige Wiener verlor beim Sprung über zwei Bodenwellen die Kontrolle über sein Board und krache mit voller Wucht auf den Rücken. Pachner schrie laut auf vor Schmerzen, ehe er regungslos auf der Strecke liegen blieb. Sanitäter waren sofort zur Stelle, nach langen, qualvollen Minuten konnte der Boardercrosser mit dem Akia abtransportiert werden. Pachner wurde per Hubschrauber in das nächst gelegene Krankenhaus gebracht, Details über seine Verletzung sind bis jetzt noch nicht bekannt.

Aber sofort wurden Erinnerungen an Schairers Horror-Sturz bei Olympia wach. Der Vorarlberger krachte aus noch mehr Höhe ebenfalls auf den Rücken, er zog sich dabei einen Bruch des fünften Halswirbels zu. Der 30-Jährige wurde aber bereits erfolgreich operiert und will wieder in der Snowboardcross-Weltcup zurückkehren.

