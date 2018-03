Innauer: "Wieso kann man nicht Pointner einbinden?"

Kein Sieg, nur neun Podestplätze, Nullnummer bei Olympia – die Skisprung-Saison ging als eine der schlechteren in die ÖSV-Geschichte ein.

Trainer Heinz Kuttin bleibt dennoch an Bord. Ikone Toni Innauer begrüßt diesen Schritt. "Alles am Cheftrainer festzumachen, wäre viel zu einfach", sagt der 59-Jährige auf "ServusTV". "Er hat die Saison mit Stil und Würde zu Ende gebracht, aber er bräuchte mehr Support in allen Bereichen." Nachsatz: "Das österreichische Skispringer-Know-How lebt ja noch, leider momentan in anderen Ländern."

"Viel Porzellan zerschlagen"

Innauer denkt dabei unter anderem an eine Rückkehr von Alex Pointner, der als Coach 32 Medaillen und vier große Kristallkugeln verantworten durfte.

"Obwohl sehr viel Porzellan zerschlagen wurde, frage ich mich, warum man einen Alex Pointner nicht zurück ins Team holen soll? Und hat jemand mit Stöckl gesprochen? Hat jemand mit Schuster gesprochen? Das ist natürlich delikat, sie haben ja Verträge. Es müsste aber jetzt gemacht werden."

