Kitz-Held Dreßen siegt bei ÖSV-Debakel in Kvitfjell

Nach seinem Triumph in Kitzbühel feierte Thomas Dreßen am Samstag in Kvitfjell seinen zweiten Weltcupsieg. Der Deutsche gewann die Abfahrt acht Hundertstel vor dem Schweizer Beat Feuz. Dahinter folgten die Lokalmatadoren Aksel Lund Svindal (+0,17) und Kjetil Jansrud (+0,27).

Für Österreichs Abfahrer setzte es hingegen einen herben Rückschlag. Die Top-Fahrer konnten nicht mit den Besten mithalten. Matthias Mayer war schnell, schied aber aus. In die Top-Ten schaffte es nur Vincent Kriechmayr als Neunter (+0,67).

Hannes Reichelt, der in den Training aufgezeigt hatte, konnte im Renntempo nicht nachlegen, riss 0,88 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit auf. Auch Max Franz musste sich mit 1,2 Sekunden Verspätung geschlagen geben.

Feuz vor Kristall



Feuz baut im Abfahrts-Weltcup seine Führung auf Svindal auf 60 Punkte aus, ist Top-Favorit auf die kleine Kristallkugel. Die kann ihm nur noch der Norweger streitig machen. Die Entscheidung fällt erst beim Weltcup-Finale in Aare.

