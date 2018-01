LIVE: Shiffrin vor Kugel, Schild lauert auf Stockerl

Alles riecht nach der ersten Kristallkugel für Mikaela Shiffrin! Noch vor den Olymischen Winterspielen dann der US-Superstar heute beim Slalom in Lenzerheide den Sieg in der Slalom-Weltcupwertung fixieren. Den ersten Durchgang entschied sie vor Wendy Holdener und Frida Hansdotter klar für sich. "Das war gut", freute sie sich. "Im ersten Teil habe ich mich aber etwas zurückgehalten. Im zweiten Lauf will ich versuchen, schon oben anzugreifen." Beste ÖSV-Athletin ist Bernadette Shild als Fünfte. Die Entscheidung steigt ab 12.15 Uhr, "Heute" tickert natürlich live.

(Heute Sport)