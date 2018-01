Matt Zweiter, Hirscher zu klein für Stockerlplatz

Mikaela Shiffrin und Andre Myhrer gewannen den Parallell-Slalom in Oslo. Michael Matt war bei starkem Nebel als Zweiter der beste Österreicher am Holmenkollen. Marcel Hirscher wurde Fünfter. Er schaltete Kjetil Jansrud aus, scheiterte dann an Dave Ryding im Finish. "Ich habe es vergeigt. Mir liegt die Kippstangen-Technik nicht. Ich bin dafür zu klein und sehe nicht über die Tore. Da muss ich mir was einfallen lassen."

Mit 50 Punkten baute der ÖSV-Star im Gesamtweltcup die Führung aus und liegt 54 Punkte vor Henrik Kristoffersen, der in Runde eins an Linus Strasser scheiterte. Bei den Damen feierte Shiffrin ihren 37. Weltcupsieg. Bernadette Schild beging im Duell mit Frida Hansdotter einen Torfehler, war mit Platz fünf aber zufrieden. Katharina Truppe scheiterte an der Zweiten Wendy Holdener.

(heute.at)