Doppelsieg! Hirscher holt seinen 50. Weltcup-Erfolg

Mit dem Triumph auf dem Sljeme hat Marcel Hirscher gleich zwei Bestmarken erreicht. Mit dem 50. Weltcupsieg zog der Salzburger mit Italien-Ikone Alberto Tomba gleich, holte seinen 114. Stockerlplatz. So viele hat auch Annemarie Moser-Pröll.

Im zweiten Lauf zum Sieg

Dabei lag der Salzburger nach dem ersten Lauf nur auf dem zweiten Rang, überflügelte mit einem riskanten Steilhang Halbzeit-Leader Michael Matt, der sich um fünf Hundertstel geschlagen geben musste.

HIRSCHER COME TOMBA! 😱



A Zagabria arriva la 50esima vittoria in Coppa del Mondo, eguagliato Alberto Tomba! 🇦🇹🏆#EurosportSCI | https://t.co/yeuDfSfQxW pic.twitter.com/e8sigYnlOr — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 4. Januar 2018

"Heuer ist mein Winter, wo ich die Hundertstel auf meiner Seite hab", strahlte der 28-Jährige im Ziel. "Das ist bitter. Ich hab gehört, dass ich oben noch sechs Zehntel vorne war", ärgerte sich Matt. Das starke ÖSV-Ergebnis komplettierte Manuel Feller als Vierter. Henrik Kristoffersen fuhr als Dritter aufs Stockerl. "Es sind nur elf Hundertstel. Jedes Rennen probiere ich, schnell zu fahren. Jetzt kommen viele Slalom-Rennen", so der Norweger.

Kurios: Auch der Sieger des Herren-Rennens in Zagreb wird "Snow-Queen" genannt. "Das halte ich leicht aus. Das ist eines meiner Lieblingsrennen", so der Salzburger, der seinen vierten Sieg in der kroatischen Hauptstadt feierte.





(Heute Sport)