Kanada kickt Russland in Viertelfinal-Krimi raus

Im Duell der beiden größten Eishockey-Nationen bei der WM in Kopenhagen setzte sich Kanada durch. Der Rekordweltmeister warf Russland in einem echten Viertelfinal-Krimi erst in der Verlängerung aus dem Turnier. Die Kanadier siegten mit 5:4. Dauerrivale USA steht nach einem 3:2-Erfolg über Tschechien im Halbfinale.

Mit der bissigen "Sbornaja" hatten die Kanadier hart zu kämpfen. Durch Tore von Parayko (5.) und Nugent-Hopkins (32.) führten die Nordamerikaner bereits mit 2:0, ehe Michejew (33.) und Barabanow (38.) ausglichen.

Auch im packenden Schlussabschnitt gingen die "Ahornblätter" durch Turris (48.) und Dubois (53.) zwei Mal in Front, Andronow (49.) und Anissimow (55.) glichen zum 4:4 aus. In der fünften Minute der Overtime schoss O´Reilly den 26-maligen Weltmeister weiter.

Im zweiten Viertelfinale setzten sich die USA gegen Tschechien mit 3:2 durch. Nach Toren von Kane (11.) und Atkinson (13) lagen die Amerikaner früh in Front. Repik (25.) und Necas (31.) glichen aus, ehe Kane mit seinem zweiten Treffer die Entscheidung fixierte (47.).

