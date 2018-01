Kitz-Sieger Kristoffersen klärt über Kotz-Anfall auf

Endlich! Nach zehn Podestplätzen feierte Henrik Kristoffersen ausgerechnet in der rot-weiß-roten Ski-Hauptstadt Kitzbühel den ersten Saisonsieg. Nach fünf Slalomsiegen von Marcel Hirscher in Serie schlug der "Super-Elch" zu. "Ich liebe Österreich", reagierte er emotional. Nachsatz: "Es war nur eine Frage der Zeit bis zum ersten Sieg."

Marcel Hirscher gratulierte fair: "Henrik war der Beste. Ich will in Schladming eine neue Serie starten."

Eine Szene sorgte beim Slalom aber für Gesprächsstoff: Kristoffersen übergab sich kurz vor seiner Siegfahrt im Starthaus.

"Heute" konfrontierte den Norweger damit: "Es lag nicht an der Anspannung, es ist auch keine Angewohnheit", klärte der auf. "Ich weiß nicht, warum das so ist. Es ist bei ganz vielen Rennen so. Ich bin nicht krank" beruhigte er. "Aber optimal ist das nicht."

