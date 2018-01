Kitzbühel-Wetter bringt Programm durcheinander

Knackig, hart, perfekt – so präsentierte sich die Streif am Montag bei der Besichtigung. Trotzdem wird am Dienstag nicht wie geplant um 11:30 Uhr, sondern bereits um 10:15 Uhr trainiert. Schuld daran ist der Wetterbericht.

Der verheißt nämlich nichts Gutes. Ab Mittag erreicht eine Kaltfront die Gamsstadt. "Wind ist angesagt, die Bedingungen werden schlechter", erklärt OK-Chef Michael Huber. Mit Regen und Schneefall ist zu rechnen. Richtig ungemütlich wird der Mittwoch. "Da erwarten wir einen klassischen Wintertag. Es wird stürmen und schneien. Oben erwarten wir 20 bis 30 Zentimeter, im Tal um die 15 Zentimeter Neuschnee", sagt Huber. Vorsorglich wurde das Training für diesen Tag bereits gestrichen.

Am Donnerstag ist für 11:30 Uhr der finale Übungslauf angesetzt. "Da sollte das Wetter wieder okay werden. Wir gehen von einem Training aus. Über das Wochenende kann man aber noch nicht viel sagen."

"Wird schwierige Woche"

Renndirektor Markus Waldner geht jedenfalls von einer "schwierigen Woche" aus. "Aber wir haben alles unter Kontrolle, wir haben ein gutes Team", versichert er.

Am Freitag steigt in Kitzbühel der Super-G, am Samstag folgt die klassische Abfahrt auf der 3.312 Meter langen Streif. Krönender Abschluss: Der Slalom auf dem Ganslernhang am Sonntag.

(Erich Elsigan, Kitzbühel)