Weltcup-Tragödie verhindert 03. März 2018 10:20; Akt: 03.03.2018 15:07 Print

Hirscher erstarrt! Ski-Star rast fast in Fotografen

Der Ski-Zirkus schrammte am Samstag an einer Tragödie vorbei. Beim Sturz von Eisath rettete sich ein Fotograf in letzter Sekunde. Hirscher hielt den Atem an.