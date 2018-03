Kriechmayr-Show in Aare, ÖSV-Ass mit zweitem Sieg

Am Mittwoch feierten Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer ex aequo den Sieg in der Abfahrt von Aare. Kriechmayr war am Donnerstag auch im Super-G das Hundertstel-Glück hold. Der Österreicher holte das "Speed-Double" beim Saisonfinale, siegte vor Christof Innerhofer und den zeitgleichen Aksel Lund Svindal und Thomas Dressen. Innerhofer fehlten lediglich 0,04 Sekunden auf das ÖSV-Ass.



Hannes Reichelt wurde mit nur 0,15 Sekunden Verspätung Fünfter. Punkte holten auch die übrigen Österreicher. Christian Waldner (+0,42) wurde Neunter, Marcel Hirscher Zehnter (+0,43), Max Franz belegte Zwölfter (+0,45), Mayer landete auf Rang 13 (+0,46).

"Ich war die ganze Saison stark, habe aber viel zu viele Fehler gemacht", analysierte Kriechmayr. Diese Fehler passierten ihm in Aare nicht, das erkläre den Doppel-Sieg. Jetzt möchte er den Schwung in die neue Saison mitnehmen.

Kristall für Jansrud



Mit einer Laufzeit von nur 49,43 Sekunden gewann Kriechmayr den kürzesten Super-G der Weltcup-Geschichte. Schuld war eine Streckenverkürzung aufgrund starken Windes. Das erklärt auch die knappen Zeitabstände.

Kjetil Jansrud sicherte sich die kleine Kristallkugel für den Sieg in der Disziplinenwertung. Das war schon vor dem Saisonfinale festgestanden.

(Heute Sport)