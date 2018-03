Kuttin vertraut im Weltcup auf "Mittelmaß"-Springer

Erstmals seit 2002 waren Österreichs Skispringer ohne Edelmetall von Olympischen Spiele zurückgekehrt. Nach dem Teambewerb war Cheftrainer Heinz Kuttin der Kragen geplatzt.

Dabei bekamen Gregor Schlierenzauer und Manuel Fettner verbale Ohrfeigen. "Was sie hupfen ist nicht einmal Mittelmaß. Das verstehe ich nicht. Was die beiden im Wettkampf zeigen, gefällt uns nicht", prangerte Kuttin öffentlich an.

Der ÖSV-Coach machte klar: "Irgendwann muss man auch einmal auf die Jugend schauen. Das werden wir in Zukunft auch machen."

Mit Olympia-Team in den Weltcup

Trotzdem nimmt Kuttin zum Weltcup nach Lahti sein Olympia-Team mit. Im Aufgebot stehen neben Stefan Kraft und Michael Hayböck die kritisierten Manuel Fettner und Gregor Schlierenzauer sowie Clemens Aigner und der zuletzt im Continentalcup starke Clemens Leitner.

Nach einem Teambewerb und einem Einzelspringen in Lahti startet die Raw-Air-Tour in Norwegen mit Springen in Lillehammer, Trondheim, Oslo und Vikersund.

(wem)