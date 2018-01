LIVE! Shiffrin gescheitert, ÖSV-Damen auf der Lauer

Durchwachsener erster Durchgang für unsere Ski-Damen beim Riesentorlauf am Kronplatz! Stephanie Brunner geht als Zehnte in die Entscheidung. 1,41 Sekunden fehlen der besten ÖSV-Athletin auf die überraschend in Führung liegende Norwegerin Ragnhild Mowinckel. Eva-Maria Brem belegt nach einer längeren Trainingspause Platz 12, Bernadette Schild Rang 14. Saison-Dominatorin Mikaela Shiffrin stürzte und schied aus. Der zweite Durchgang startet um 13 Uhr, "Heute" tickert selbstverständlich wieder live.

(heute.at)