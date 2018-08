"Schau Marcel!" Laura Hirscher zeigt Babybauch

Ende September, noch vor dem Start in die neue Ski-Weltcup-Saison soll es so weit sein: Superstar Marcel Hirscher und seine Ehefrau Laura werden ihr erstes Kind kriegen.

In den sozialen Netzwerken lässt Laura, die ihrem Marcel in einer heimlichen Hochzeit auf Ibiza im Juni das Ja-Wort geschenkt hat, ihre Fans an der Schwangerschaft teilnehmen. "Bye bye 8. Monat. Aktueller Status: Gemütliche Bewegung sehr gut, sitzen und liegen eher nicht mehr. #preggolife", schreibt die 29-Jährige unter das jüngste Foto, auf dem sie stolz ihren Babybauch präsentiert.

Einen Ski-Winter ohne den siebenfachen Gesamtweltcupsieger Hirscher müssen die Fans aber nicht fürchten. Trotz der Vaterfreuden erklärte der Salzburger, dass er "noch nicht bereit ist aufzuhören. Er wird eine Saison mit Marcel sein."

