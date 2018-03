Ledecka: "Es hat viele Heiratsanträge gegeben"

Sensations-Gold im Super-G auf zwei Brettern – und Gold im Parallel-Riesentorlauf auf dem Snowboard. Ester Ledecka gelang in Pyeongchang Historisches. Die Tschechin kann nach wie vor nicht glauben, dass sie die erste Athletin ist, die bei ein und denselben Winterspielen Titel in zwei unterschiedlichen Disziplinen erringen konnte.

"Ich glaube immer noch, dass alles ein Traum ist, aus dem ich erwachen könnte. Es wird noch bis zum Sommer dauern, bis ich es realisiere", konnte es die Tschechin im Blick-Interview nicht fassen.

"Ich hatte kein Schmink-Set dabei"

Der Erfolg verhalf der 22-jährigen Blondine schlagartig zu einem enormen Bekanntheitsgrad: "Es gab Heiratsanträge und viele Jungs, die mich zu einem Date einladen wollen", so Ledecka. Die Verehrer ließen sich auch von ihrem skurrilen Auftritt bei der Sieger-Pressekonferenz mit aufgesetzter Skibrille nicht abschrecken. "Die anderen Mädchen haben sich vor einem Spiegel geschminkt, ich hatte aber kein Schmink-Set dabei."

Auch mit ihrem muskulösen Körperbau sorgte die 22-Jährige für Schlagzeilen. "Ich liebe mein Sixpack."



Als Olympiasiegerin in zwei Sportarten bleibt die Frage, wie es weitergeht: "Die stelle ich mir selbst. Vielleicht mach ich nur noch eines von beiden. Vielleicht höre ich ganz auf. Aber momentan habe ich Spaß am Skifahren und Snowboarden. Solange es so bleibt, wird mich niemand stoppen." Das große Ziel der Tschechin: "Ich möchte den Gesamtweltcup im Skifahren gewinnen." Dafür muss sie aber mit dem Snowboarden aufhören. Das ist vorerst nicht in Sicht.

(wem)