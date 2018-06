Liebes-Outing! Vonn lüftet Geheimnis um Lover

Nun ist es endlich offiziell! Lindsey Vonn hat einen neuen Mann an ihrer Seite gefunden. Die Ski-Queen machte in der Nacht auf Donnerstag die Liebe zum Eishockey-Superstar P.K. Subban offiziell.

Gemeinsam mit dem 29-jährigen Spieler der Nashville Predators turtelte die 33-Jährige auf dem Roten Teppich eines Country-Awards in Nashville. Das frisch verliebte Paar posierte bereitwillig für die Fotografen. Das Versteckspiel hat ein Ende.

Vonn war nicht ohne Grund auf der Gala: Die Ski-Queen durfte offiziell die neue Single der Backstreet Boys "Don´t Go Breaking My Heart" anmoderieren.



Lindsey Vonn Is Dating P.K. Subban, Finally Go Public at CMTs https://t.co/KnMarn3VRL pic.twitter.com/5v0Lq7afaE