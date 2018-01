Lindsey Vonn deklassiert die Konkurrenz in Cortina

Bei der zweiten Abfahrt in Cortina d’Ampezzo war Lindsey Vonn nicht zu schlagen. Die US-Amerikanerin deklassierte die Konkurrenz um fast eine Sekunde. Beste ÖSV-Läuferin wurde Ramona Siebenhofer auf Platz vier.

Für Siebenhofer ging es schon um die letzte Chance für ein Olympia-Ticket und diese hat die Salzburgerin auch genutzt. Mit einer beherzten Fahrt auf Platz vier verpasste die 26-Jährige das Stockerl nur knapp.

"Ich habe gewusst, dass ich sehr schnell fahren kann. Für Olympia war das sicher ein Ausrufezeichen. Ich habe gespürt, dass das eine gute Fahrt ist", war Ramona Siebenhofer glücklich über ihre Leistung.

Rekord-Lindsey schlägt wieder zu

Diesmal hat sich Lindsey Vonn keinen Fehler geleistet und schon hat die Konkurrenz in Cortina keine Chance. Die 33-Jährige fuhr in ihrer eigenen Liga locker zum 79. Weltcup-Sieg. Das bedeutet auch einen neuen Rekord, denn Lindsey Vonn hat es geschafft in 15 verschiedenen Jahren jeweils ein Rennen zu gewinnen.

"Ich bin zwar ein bisschen zu rund gefahren, aber dieser Sieg ist echt sehr geil. Super cool, dass ich jetzt auch die älteste Weltcup-Siegerin bin", schmunzelte Vonn im Ziel. Hinter der großen Siegerin reihten sich Tina Weirather (LIE) und Jacqueline Wiles (USA) ein.

Hütter angefressen

Conny Hütter war mit ihrer Fahrt auf Platz zehn natürlich nicht zufrieden: "Es ist einfach nicht gut genug. Das Mittelmaß zwischen Attacke und Dosieren fehlt mir. Ich tue mir schwer, dass ich die Kurven durchziehe. Das ist nicht das, wo ich hin will."

Sofia Goggia, die Siegerin vom Freitag, sorgte für eine gehörige Schrecksekunde. Nach einem Innenskifehler flog die Italienerin im Tofana-Schuss ab, der Airbag verhinderte aber Schlimmeres. Sie konnte auf eigenen Beinen ins Ziel fahren.

(Heute Sport)