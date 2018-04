Linz-Kapitän Phil Lukas hört nach 22 Jahren auf

Philipp Lukas durfte mit den Black Wings beide Meistertitel der Vereinsgeschichte (2003/2012) bejubeln, erlangte mit 993 Spielen in Österreichs höchster Spielklasse längst Legenden-Status. Nach 22 Profi-Jahren ging am Mittwoch seine lange Karriere in Linz vor vollem Haus zu Ende.

Das knappe 2:4 besiegelte das Ende des Linzer Play-off-Runs. Red Bull Salzburg gewann Spiel sechs der Halbfinal-Serie und zog somit ins Endspiel der EBEL gegen Bozen ein.

Im Interview mit Servus TV verkündete "Phil" Lukas anschließend sein Karriereende. Sichtlich gerührt bestätigte er mit wässrigen Augen, dass es sich soeben um sein letztes Spiel gehandelt habe.

Da war die Linzer Hockey-Welt noch in Ordnung – das schräge 1:0 im Spiel gegen Salzburg und die anschließende Niederlage:





(Heute Sport)