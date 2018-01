Maier-Spitze vor Kitzbühel gegen Sieg-Rivale Hirscher

Marcel Hirscher ist das Maß aller Dinge im Ski-Zirkus. Sechs Mal in Folge sicherte er sich zuletzt den Gesamtweltcup. Auch in der aktuellen Saison scheint ihm niemand die Vorherrschaft streitig machen zu können. Hirscher gewann zuletzt fünf Slaloms in Serie, hält bei acht Siegen in zwölf Saison-Rennen und ist drauf und dran, die Fabel-Marke von Hermann Maier einzustellen.

Umfrage Wer gewinnt die Hahnenkamm-Abfahrt 2018? Matthias Mayer

Hannes Reichelt

Aksel Lund Svindal

Beat Feuz

Kjetil Jansrud

Dominik Paris

Christof Innerhofer

Vincent Kriechmayr

Max Franz

Peter Fill

Adrien Theaux

Ein Außenseiter, den niemand auf dem Zettel hat

Gewinnt Hirscher auch den Slalom von Kitzbühel, knackt er die 54 Weltcupsiege des "Herminators" – und das ausgerechnet in Kitz.

Seitenhieb gegen Hirscher

Hirscher gegen Maier! Am Stammtisch wird diskutiert: Wer ist der Bessere? Der "Herminator" hält nichts von Vergleichen. "Blödsinn! Jeder hat seine Zeit."

In der aktuellen "Sport Bild" sorgt er aber für eine Spitze in Richtung Hirscher: "Zu einer perfekten Karriere gehört ein Abfahrtssieg", stellt er klar. "Wenn man in Kitz gewinnt, sollte man auch Olympiasieger werden. Zum guten Ton gehört eigentlich die komplette Sammlung." Olympia-Gold und Abfahrtssieg fehlen Hirscher – so wie Maier ein Slalom-Erfolg. Den hält der "Herminator" in Kitz allerdings für eine "Zugabe". "Am Sonntag herrscht da meistens eine benebelte Stimmung und die Zuschauer sind auch schon recht müde."

Wer ist der Bessere?

Die "Heute"-Datenbank zeigt: Es hängt vom Blickwinkel ab.

Hirscher gewinnt im Schnitt jedes vierte Rennen, Maier jedes fünfte. Hirscher stemmte mehr große Kristallkugeln, Maier mehr kleine. Hirscher hat bei Ski-WM die Nase vorn, Maier bei Olympia.

(Heute Sport)