Hirscher in Südkorea mit Tafelspitz empfangen

Seit Montag 10 Uhr lebt Marcel Hirscher seinen Olympia-Traum. Der rot-weiß-rote Ski-Superstar landete am Flughafen von Seoul. "Die Reise war sehr angenehm", erzählt der sechsfache Gesamtweltcup-Sieger.

In Begleitung von Freundin Laura Moisl wurde Hirscher nach Jeongseon, wo die Skipisten "daheim" sind, gebracht – dort wartete bereits der Team-Koch mit Tafelspitz. "Ich bin positiv überrascht, wie tipp-topp hier alles in Schuss ist. Das ist eine riesige Verbesserung zu den letzten Olympischen Spielen", lobte Hirscher.

Hirscher testet den Speed

Gleich am nächsten Morgen wagte sich die ÖSV-Medaillenbank bei Temperaturen im zweistelligen Minus-Bereich auf die Piste. Hirscher trainierte Super-G. In erster Linie ging es darum, die richtige Abstimmung zu finden. "Es wird sehr interessant werden, wie sich die Schneebedingungen in den nächsten Tagen entwickeln."

Am Donnerstag steigt das erste Abfahrts-Training. Hirscher plant einen Start in der Kombination (13. Februar, 3 Uhr). "Auf uns wartet ein Mega-Programm, damit wir in der kurzen Zeit den Speed finden. Aber wir lassen nichts unversucht", stellt er klar.

(red.)