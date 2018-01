Mikaela Shiffrin ätzt gegen die Schneeball-Werfer

Am Ende bekamen die österreichischen Ski-Fans das Ergebnis, das sie sehen wollten. Auf der Planai stellte Marcel Hirscher mit seinem 54. Weltcup-Erfolg die rot-weiß-rote Bestmarke von Hermann Maier ein. "Unfassbar. So laut wie heute war es noch nie", zeigte sich der sechsfache Gesamtweltcupsieger von der Stimmung überwältigt.

Bitterer Beigeschmack: die Schneeball-Attacke auf Henrik Kristoffersen. Eine Handvoll unsportlicher Zuschauer zog den sensationellen Ruf der österreichischen Fans als das beste Ski-Publikum der Welt in den Dreck. Sehr zum Unmut von Hirscher, Kristoffersen. Und Mikaela Shiffrin.

You better believe that Marcel is a big boy and can handle himself without anyone throwing snowballs at his competition. Props to @H_Kristoffersen for holding his focus and crushing anyway!.. and then there’s @MarcelHirscher holy cow, dat run tho😍