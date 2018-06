Millers emotionale Worte nach dem Tod von Emmy

Ski-Legende Bode Miller (40) und seine Ehefrau Morgan (31) erleben den Albtraum aller Eltern. Ihre erst 19 Monate alte Tochter Emeline, genannt Emmy, starb am vergangenen Wochenende bei einem tragischen Unfall.

Bei einer Pool-Party gelangte sie unter bisher ungeklärten Umständen in den Pool und ertrank. Rettungskräfte wurden sofort verständigt, konnten der kleinen Emmy aber nicht mehr helfen.

Am Dienstag teilten die Millers ihr Schicksal via Instagram ihren Fans mit. Die Bestürzung ist riesig. Weltweit nehmen Fans Anteil an der Familien-Tragödie, sprechen Bode und Morgan ihr Beileid aus.

Dafür bedankte sich Miller nun öffentlich. In einem Instagram-Posting schrieb er: "Danke für all die Liebe und die Unterstützung, die Hilfe, die diese Familie in dieser unmöglichen Zeit braucht."

(Heute Sport)