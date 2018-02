Missbräuche: Strache nimmt den ÖSV in Schutz

"Was ich mitbekommen habe, ist, dass vieles heute dem Verband unterstellt wird, was nichts mit dem Verband zu tun hat", sagte Österreichs Sportminister Heinz-Christian Strache in einem Interview mit der "APA". Damit nimmt der FP-Chef den Österreichischen Skiverband in Schutz, der zuletzt durch zahlreiche Missbrauchsfälle für Negativ-Schlagzeilen gesorgt hatte.

Der Hintergrund



Ex-Rennläuferin Nicole Werdenigg wagte sich mit schlimmen Erlebnissen an die Öffentlichkeit und gab damit vielen Betroffenen den Mut, es ihr gleichzutun. Sie erzählte, wie sie in jungen Jahren sexuelle Gewalt am eigenen Leibe ertragen musste, trat damit eine Lawine an Reaktionen los.

In den Wochen danach häuften sich ähnliche Berichte von Sportlerinnen und Sportlern, die unter anderem über perfide Bestrafungs-Rituale in Ski-Internaten sprachen. Zuletzt sorgte der Bericht um eine mutmaßliche Gewalttat von Ski-Legende Toni Sailer für viel Aufregung. Unmittelbar vor dem Start der Olympischen Winterspiele tauchten auch schwere Vorwürfe gegen Trainer-Ikone Charly Kahr auf. Die betreffenden Stories finden Sie in der Übersicht weiter unten im Artikel.

Werdenigg-Treffen



Strache nehme all diese Vorwürfe sehr ernst, wird er zitiert. Er fände es wichtig, "die Verantwortlichen auch beim Namen zu nennen". Denn: "Es ist notwendig, die Namen zu wissen, um dann rechtsstaatliche Verfahren einzuleiten. Das ist der Rechtsweg. Ich glaube, es ist nicht dienlich, irgendwelche Dinge in den Raum zu stellen, die nicht restlos auf den Tisch gelegt werden und daher nicht aufklärbar sind."

Weitere Klarheit soll ein Gespräch mit Werdenigg geben. Am 27. Februar kommt es zum Treffen zwischen Strache und Werdenigg. "Weil mir das wichtig ist, mit ihr persönlich zu reden und mir auch ein Bild zu machen", sagte Strache, dem es dabei vor allem um die "menschliche Ebene" gehe.

Eines ließ der Sportminister aber schon jetzt durchklingen: Die Förderung soll dem ÖSV wohl nicht entzogen werden.



(Heute Sport)